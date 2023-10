Ele não respeita ninguém, não tem competência e muito menos personalidade para ser presidente de um dos maiores do mundo. A torcida precisa fazer essa manifestação pacífica no dia das eleições do clube, para deixar claro que a Gaviões quer o melhor para clube.

Adoro o Corinthians e amo o Parque São Jorge, não admito de forma alguma que pessoas como Duílio Monteiro Alves e Alessandro Nunes destruam uma história riquíssima de títulos, de democracia, de preocupação social que tem o Sport Club Corinthians Paulista. Tenho dúvidas se os dois torcem para o Corinthians mesmo

Ter fotos com a camisa dem um clube quando é pequeno não significa que ame e torça para o time. O comportamento é que mostra para onde bate o seu coração. Duílio é um oportunista que usou a história do Corinthians para benefício próprio desde das últimas eleições, em que se apropriou da Democracia Corintiana.

O clube precisa mudar de mãos e de rumo urgentemente, precisamos de pessoas que valorizem muito o passado, mas que olhem para frente. Porque o Duílio quis viver das glórias do passado sem pensar no futuro do Corinthians. Colocou o futebol em ruínas, a história foi jogada no lixo e a torcida entendeu isso agora. Estou sempre do lado do que é melhor para o Corinthians.

A torcida não pode ceder para os possíveis agrados que Duílio Monteiro Alves poderá fazer. Não é hora para troca de favores, os torcedores precisam se manifestar o tempo todo para o bem do Parque São Jorge, onde é o verdadeiro Corinthians.



Mais tarde, contra o Flamengo, ao mesmo tempo que precisa apoiar o time para a situação não piorar, também precisa se manifestar contra essa direção para deixar claro que não queremos mais Duílio e seus Blue Caps.