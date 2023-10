Ontem (4), ou seja, um dia após o Leão se garantir, foi a vez do Fluminense (Tricolor carioca) eliminar o Internacional, em Porto Alegre, e conquistar a vaga na decisão em busca do sonhado título Copa Libertadores da América — mais um feito inédito, visto que a equipe das Laranjeiras perdeu a decisão em 2008 para a LDU.

O time de Fernando Diniz espera agora o seu adversário da decisão, em 4 de novembro, no Maracanã, que sairá do confronto dessa noite entre Palmeiras e Boca Juniors, às 21h30, no Allianz Parque.

É esse o cenário.

Por coincidência, os Tricolores de alguns cantos do país chegaram às finais dos torneios que disputaram e todos são títulos inéditos para eles.

Está se desenhando um ano colorido e psicodélico de conquistas novas para equipes treinadas por ótimos profissionais, e cada um do seu modo.

Dorival Jr. pegou o Tricolor paulista com terra arrasada e aos poucos foi montando um time competitivo, confiante e com muita personalidade. O clube do Morumbi está conseguindo bater de frente com todos os times, coisa que não acontecia há anos.