Um amigo meu me disse assim: "Cara, você pode até não gostar muito do trabalho do Diniz, mas ele foi bastante audacioso no intervalo".

E continuou dizendo: "Ele é um corajoso com sorte".

Aí eu respondi o seguinte: "Só tem sorte quem tem coragem".

E foi o que aconteceu, em seis minutos o Fluminense fez dois gols, virou o jogo e se classificou para a final da Libertadores.

Aí vem outro cara e diz assim: "Mas Casão, fala aí, o prazo de validade do Diniz acabou ou não?"

Ele tem tudo para conquistar um título de grande importância e acho até que o seu time está jogando melhor que os outros dois da semifinal, Palmeiras e Boca.