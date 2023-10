Mas, para o Mundial de 2030, a Fifa passou de todos os limites, decidindo que o torneio será realizado em seis países de três continentes: Argentina, Paraguai e Uruguai (América do Sul), Espanha e Portugal (Europa), e Marrocos (África).

Em duas edições da principal competição de seleções do planeta (2026 e 2030), a "jogada" da Fifa conseguiu eliminar seis países e três continentes que poderiam concorrer com a Arábia Saudita para sediar a Copa de 2034.

Podemos chamar esse esquema de "Golpe de Mestre", plagiando o filme multi vencedor de prêmios em 1973, com Paul Newman e Robert Redford.

Para agir (teoricamente) sem que fosse acusada de vender a sede, como aconteceu em 2022 (Qatar) — algo que resultou em várias prisões, inclusive de personagens brasileiros —, a Fifa distribuiu por diversos países as próximas duas Copas, sem se preocupar com os torcedores.

Sem contar que "esvaziou" as Eliminatórias da América do Sul para 2030, pois Uruguai, Argentina e Paraguai já estarão garantidos.

O interesse pelo espetáculo, pelo futebol e pelo público acabou de vez. A Fifa se entregou ao dinheiro e aos países opressores. A entidade não está nem um pouco preocupada com as duas próximas Copas, mas sim com a de 2034.