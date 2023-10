Além de negociar Rivellino, que era (e para mim será sempre) o grande ídolo do clube, com o Fluminense, aquela gestão contratou um monte de jogadores de diversas posições, inclusive goleiro.

Classificação e jogos Brasileirão

Alguns fizeram até história no Corinthians, como Ruço, Geraldão e Basílio, entre outros. Mas teve também bons jogadores que não deram certo, ficaram pouco tempo. Não era fácil suportar aquela pressão da torcida por causa do longo jejum sem ser campeão.

O Corinthians, em 1975, ficou em quarto lugar no Campeonato Paulista. Realizou uma campanha fraca, com direito a uma goleada sofrida contra Portuguesa por 5 a 1, no Pacaembu. A derrota foi considerada um vexame à época, pois era um grande clássico. A diferença entre os times era enorme, tanto que a Lusa foi vice-campeã, perdendo nos pênaltis para o São Paulo, que contava com Pedro Rocha.

Já no Campeonato Brasileiro daquele ano, o Timão terminou em sexto lugar, também fazendo uma campanha muito fraca. Disputou dois torneios e foi mal em ambos.

Mas nada se compara a 2023. O Corinthians foi eliminado em todas as competições que disputou.

No Paulistão, caiu nas quartas de final em plena Neo Química Arena para o Ituano, nos pênaltis. Na Copa do Brasil, sucumbiu perante o rival São Paulo, na semifinal. Também não rendeu na Libertadores e foi eliminado logo na fase de grupos. Para fechar o caixão, foi massacrado pelo Fortaleza, ontem (3), e também deu adeus à Sul-Americana. Agora, o foco é fugir do rebaixamento à Série B do Brasileirão.