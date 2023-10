A verdade é que esse time é muito fraco, envelhecido e não suporta um adversário que coloca intensidade e dinâmica alta de jogo, como fez o ótimo Fortaleza na vitória por 2 a 0, na noite de hoje (3), no Castelão.

O resultado garantiu o Leão na final da Copa Sul-Americana, coroando o ótimo trabalho do argentino Juan Pablo Vojvoda — ao lado de Abel Ferreira (Palmeiras), eles são os melhores treinadores que trabalham no Brasil.

Este time atual do Corinthians é a cara da direção do clube, ou seja, omisso. Até quando os verdadeiros torcedores irão se calar assistindo Duilio Monteiro Alves acabar com a nossa história?

Cresci dentro do Parque São Jorge e estou muito decepcionado com o comportamento dos torcedores que vão para arquibancada e não sei por qual motivo não cobram com mais afinco essa direção.

O Fortaleza simplesmente amassou o Corinthians, jogou como se o adversário fosse um time de quinta categoria. Mandou no jogo colocando a dinâmica que quis, sendo intenso e agressivo. Já o Corinthians atuou como um time pequeno, da mesma forma que já havia feito contra o Estudiantes-ARG, quando levou muita sorte ao passar à semifinal nos pênaltis.

Nesta terça-feira (3), o Corinthians começou a sentir o drama para fugir do rebaixamento à Série B. Até agora, em plena 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, Duilio e seus comandados tinham o argumento que o foco era a Copa Sul-Americana.