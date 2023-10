Pois bem, o time do artilheiro Tiquinho Soares caiu muito no segundo turno. Está clara a incompatibilidade entre direção e jogadores com Bruno Lage, por causa das declarações e estilo de jogo do treinador português.

Mas não chega a ser uma crise, até porque os concorrentes colaboram para que esses problemas não cresçam a ponto de atrapalhar a caminhada até o título.

Todos estarão com os olhos fixos para a partida de logo mais. Quem está lá embaixo na tabela torce para a vitória do Botafogo, evitando que o Goiás saia do bolo da fuga contra o rebaixamento. Quem está atrás do time da Estrela Solitária irá torcer desesperadamente para o Esmeraldino, com a esperança de manter o campeonato aberto na briga pelo título.

Mas os olhares mais fortes e tensos serão mesmo de todos os botafoguenses, incluindo a direção do clube. Se o Botafogo não vencer o Goiás, eu acho que o ambiente entra naquela fase de alerta.

É um jogo que nos planos consta como uma vitória importantíssima. Além de abrir uma folga ainda maior para o segundo colocado, segurará a onda de desconfiança que surgiu em torno do trabalho do Bruno Lage.

Se o Botafogo não conseguir superar o Goiás, realmente precisará ficar ainda mais atento com a tabela classificação, visto que até agora está se garantindo no topo pelo que fez no primeiro turno.