Bom, o jogo recomeçou, mas com um ritmo menor e menos intensidade, mas com mais espaço em campo para ser explorado pelas equipes.

E quem fez isso melhor foi o time da Vila, que numa outra jogada do Marcos Leonardo, quase fez um gol do meio-campo, pegando o rebote do goleiro Léo Jardim e fazendo a bola chegar até o outro lado.

Tomás Rincón dominou e Soteldo fez a ultrapassagem pelas costas do companheiro, que nos anos 80 se chamava "overlapping", nome dado pelo treinador da seleção brasileira na Copa de 1978, Cláudio Coutinho.

O overlapping santista funcionou muito bem, com Soteldo batendo cruzado e alto, fazendo um bonito gol, levando o Santos à goleada por 4 a 1. Depois disso, nada de importante aconteceu, mas essa vitória era imprescindível para o time santista, que, com esse resultado, saiu do Z4.

Somente por questão histórica, esse confronto entre Santos e Vasco já teve, de um lado, o rei do futebol Pelé, com a camisa 10 mais importante da história, e, do outro lado, Roberto Dinamite, com a também linda camisa 10 vascaína. Sem contar que o milésimo gol do Rei foi no Maracanã contra o Vasco da Gama.

Enfim, a história de hoje é diferente, mas jamais será apagada a importância de Santos x Vasco para o futebol brasileiro.