É uma ave no céu, é uma ave no chão

É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão

É o fundo do poço, é o fim do caminho

No rosto, o desgosto, é um pouco sozinho

Antes de o documentário entrar diretamente no encontro dos dois, a obra Roberto de Oliveira e Jom Tob Azulay conta uma breve trajetória dos dois artistas. Nele há uma cena que vi pela primeira vez após mais de 40 anos, pois à época me recusei testemunhar: ver Elis Regina dentro do caixão no dia do seu enterro, em janeiro de 1982, quando ainda tinha apenas 36 anos.

Contracapa e capa de Elis & Tom Imagem: Reprodução

Foi um momento de muita tristeza, mas não é este o foco do documentário. Portanto, contemplei o encontro fantástico que estava assistindo em uma enorme tela de cinema.

Recomendo muito para quem viveu ou não aquele momento, pois foi único e vale muito a pena ir a uma sala de cinema e apreciar o resultado deste encontro literalmente estelar.