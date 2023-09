Como fica lindo o Morumbi lotado, colorido e com uma torcida vibrante, participante e quente! Muitos podem se irritar ou não concordar, mas para mim a torcida tricolor está em plena mudança de perfil. Dentro de campo, foi um confronto de uma equipe que acabou de ser campeã da Copa do Brasil contra uma que acabou de demitir seu enésimo treinador.

O Corinthians fez 1 a 0 no primeiro chute a gol do jogo, com Romero, e acabou. Daí em diante, o São Paulo colocou aquela intensidade que o Dorival Júnior conseguiu dar à sua equipe e foi uma pressão incrível. Empurrou o time do Parque São Jorge para trás e foi tocando, acelerando, tentando encontrar um caminho para furar aquela retranca corintiana.

O roteiro da maioria das partidas do Corinthians do ano se repetiu: o adversário fuzila e o Cássio salvando. Vou repetir: o Corinthians só está vivo na Copa Sul-Americana e está conseguindo ficar fora do Z4 por causa do seu grande goleiro. Se não fosse o Cássio, a situação já estaria desesperadora há muito tempo. O São Paulo foi agredindo até conseguir, em 7 minutos, virar o jogo para 2 a 1, com dois gols do seu camisa 9, Calleri.