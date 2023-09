Hoje, o futebol exige uma participação total dos jogadores no momento de tentar envolver o adversário. E isso Diniz e Coudet estão executando bem melhor que Abel Ferreira e Jorge Almirón (técnico do Boca) neste momento.

Claro, vão aparecer aqueles que falarão assim:

"A final é um jogo só e tudo pode acontecer!"

Concordo plenamente, mas não estou falando da decisão, e sim do que vi nestes dois jogos. Evidentemente, pode ser que tudo seja diferente nas partidas da próxima semana em Porto Alegre e em São Paulo.

Foi infinitamente mais prazeroso assistir ao jogo do Maracanã do que o duelo em La Bombonera. Fluminense 2 x 2 Internacional foi um jogaço, com um futebol vistoso que prendeu a atenção do torcedor. Até o último minuto o resultado poderia mudar, como mudou.

Boca Juniors 0 x 0 Palmeiras foi um jogo chatíssimo, com um futebol fraco e que o torcedor sabia que os clubes poderiam jogar cinco horas e, mesmo assim, o zero não iria sair do placar. Como não saiu.