Agora, na semana que vem, jogará no estádio do Castelão lotado, com uma forte energia da sua torcida, e contra uma equipe bem melhor. Colocará todas as suas fichas num possível empate para encaminhar a decisão para os pênaltis e apostar tudo no Cássio — olha o roteiro se repetindo mais uma vez.

Um pensamento muito pequeno para um time com muita história.

Mesmo que essa linda história do Sport Club Corinthians Paulista esteja sendo jogada no lixo pela atual gestão do presidente Duilio Monteiro Alves, a camisa alvinegra é respeitada no mundo todo.

Não é aceitável que o Timão se comporte como uma equipe pequena.

Enfim, o torcedor está enxergando claramente depois deste péssimo jogo com o Fortaleza.

O coração, no entanto, fala mais alto. Se o Corinthians avançar à final, todos ficarão cegos novamente.