Na semana passada, escrevi que o São Paulo estava a dois passos do paraíso, mas agora entrou e, para permanecer nele, a direção precisará trabalhar muito.

Enquanto isso, na Gávea, ninguém sabe quem comanda o clube e o time, quais são os líderes do grupo de jogadores.

Nunca vi um ano tão desastroso como este de 2023 do Flamengo. Começou a temporada disputando títulos até chegar ao dia 24 de setembro e perder a última chance de ser campeão no ano, pois está longe da briga pelo título do Brasileirão — está a 11 pontos do líder Botafogo.

A soberba e a arrogância de Rodolfo Landim e de Marcos Braz engoliram o ambiente vencedor que Dorival Jr. havia deixado.

Essa soberba se espalhou pelos jogadores, que não conseguiam enxergar a realidade porque Braz sempre vende um ambiente totalmente fora dos fatos.

Brigas, tapas, socos, mordidas, nariz quebrado... Mesmo assim, o vice-presidente de futebol costuma vir a público e para dizer que está tudo sob controle.