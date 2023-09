Naquela manhã de dezembro de 1982, desci, tomei café e voltei para o quarto para dormir um pouco mais. Mas quem disse que consegui?

Não tem como, a ansiedade e a expectativa fazem a sua cabeça pensar a mil por hora, passando em alta velocidade quase todas as possibilidades do que pode acontecer.

Mas até aí o batimento cardíaco ainda está normal, porém, depois do almoço tudo aumenta, inclusive o nosso coração começa a acelerar.

Lembro-me que depois do almoço ficamos quase todos na mesa sem tocar no assunto do jogo, só contando histórias, dando risadas, descontraindo... Entretanto, com toda certeza, as histórias que havíamos contado não tinham nada a ver com os nossos pensamentos.

Eu indo para a minha primeira final tenso, mas muito confiante porque já havia feito 27 gols no campeonato e tínhamos vencido o jogo de estreia por 1 a 0, com gol do Magrão.

Na partida final do primeiro turno, eu havia feito dois gols contra o próprio São Paulo e isso me deixava super esperançoso em balançar a rede novamente.