Para começar, sou fã do seu futebol e talvez tenha sido um dos primeiros, senão o primeiro, a dizer que ele deveria ir para a seleção como titular em 2019, mas foi ignorado pelo Tite por quase todo o período para a Copa do Qatar em 2022. Teve pouquíssimas chances num momento de péssimo desempenho da seleção brasileira.

O Gerson tem muitas qualidades, como uma ótima visão de jogo. É um meio-campista raro hoje em dia porque tem como forte característica colocar dinâmica de jogo no seu time. Possui grande inteligência futebolística, assim como ótima virada de jogo, conseguindo clarear uma jogada com facilidade, além de bater muito bem na bola.

Pois bem, eu vejo tudo isso no Gerson, por isso sou grande fã desse jogador, mas tenho uma pergunta a fazer: ele está num bom momento para merecer a convocação? O Flamengo não está num bom momento e isso envolve todos os jogadores, porque ninguém está rendendo aquilo que consegue de verdade. Mas não tem nenhum segundo volante como ele, sem contar que tem a característica que o Fernando Diniz gosta e necessita ter para que seu estilo de jogo funcione.

Por isso concordo com essa escolha feita pelo Diniz, mas fica outra pergunta: que influência pode ter uma convocação para um jogador no dia anterior a uma grande final? Claro que ele deve estar super feliz com isso, como qualquer jogador ficaria, mas será que essa convocação não poderia ser na segunda-feira e não antes da final da Copa do Brasil?

Para mim, faltou um pouco de sensibilidade de quem definiu essa data, porque o Fernando Diniz sabe muito bem que qualquer notícia, sendo boa ou ruim, tem uma influência direta no psicológico de qualquer jogador. Será que o Gerson ficou mais motivado, mais confiante, seguro ou perdeu um pouco o foco da final de amanhã?

Não é a questão do Gerson ser convocado na véspera de uma final mas também aqueles que, com todo direto, criaram expectativa numa possível chance na seleção e se frustraram ao não ver o nome na lista. Convocação para seleção brasileira não deveria ser feita na véspera de uma final importante como é a da Copa do Brasil,