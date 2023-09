A situação do time de Vanderlei Luxemburgo neste momento é muito desconfortável, uma vez que viu a sua folga de cinco pontos em relação à zona de rebaixamento cair para somente três. Assistiu os times que estavam quase no fundo do posso ressurgirem, enquanto o Timão não consegue sair do lugar.

O Vasco voltou a vencer e jogar muito bem, e está subindo na tabela.

O Santos foi a Salvador e ganhou por 2 a1 o confronto direto contra o Bahia. O Peixe jogou bem e está perto de deixar o Z4 — tem apenas um ponto a menos que o Tricolor baiano, que ocupa a 16ª posição.

Já o Goiás empatou sem gols com o Flamengo, em Goiânia, mas conseguiu colar um pouco mais no Corinthians.

Nesta rodada, mesmo se for derrotado, o time do Parque São Jorge ainda não entrará no Z4, mas a situação passará de desconfortável para caótica.

O Corinthians não jogou bem em nenhuma partida e, mesmo nesse empate incrível por 4 a 4 com o Grêmio, o Alvinegro paulista se mostrou desorganizado e só conseguiu a reação graças ao brio dos jogadores que sabiam que, se fossem goleados em casa, como estava se desenhando, o ambiente ficaria insuportável.