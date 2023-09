Eu sei que sou crítico e entendo se você me ignorar, até porque te acho o pior presidente da história do Corinthians. Mas não convidar o Wladimir e o Juninho para participar do lançamento foi de uma insensibilidade absurda, Duilio.

Você era muito pequeno naquela época (tinha cerca de 9 anos). Talvez nunca tenha se interessado em saber como foi ou quem estava lá naquele momento, mas você poderia ter perguntado ao seu pai, Adilson Monteiro:

"Pai, quem estava no palanque no Vale do Anhangabaú naquele fantástico comício das Diretas Já, em 1984?"

Ele teria respondido assim:

"Meu filho, estávamos eu, Magrão, Casão, Wlá e Juninho."

Duilio, você sabe que é uma grande falta de respeito não convidar quem representou o Corinthians e o futebol naquele dia para o evento de lançamento desta nova camisa.