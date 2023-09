O Flamengo chegou ao fundo do poço nesse ano? Não, mas está quase!

Na bola, se perder mais um título, baterá no fundo de um poço profundo, mas moralmente já está lá faz tempo.

Enfim, outro resultado negativo nesta rodada para o time da Gávea será colocar uma 'bigorna' no pescoço de cada jogador para a partida de domingo, no Morumbi. Desta forma, fica muito difícil tirar a vantagem do São Paulo num ambiente perdido e violento que passa o Flamengo.

Braz já deveria ter saído há muito tempo do Flamengo, pois o seu trabalho é um desserviço ao futebol brasileiro.

Enquanto isso, na Batcaverna, Dorival Jr. assiste tudo acontecer. O treinador analisa com preocupação, por conhecer muito bem o outro lado, o poder de reação do Flamengo — algo que não aconteceu até agora nesta temporada. Para o São Paulo, de preferência, será bom não perder diante do Fortaleza para continuar com o astral lá em cima.

Mas de qualquer maneira, o ambiente, a confiança e o lado psicológico estão todos favoráveis ao Tricolor, que, se souber usar a diferença brutal de momento, conseguirá conquistar o sonhado e inédito título da Copa do Brasil.