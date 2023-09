A comissão de arbitragem da entidade afastou os árbitros envolvidos na manhã de hoje (19). Além do tempo na geladeira, Wilton Pereira Sampaio, o árbitro Fifa, deveria fazer uma reciclagem e apitar partidas da Série C do Campeonato Brasileiro.

Ele estragou uma das melhores partidas do ano no futebol brasileiro. É isso que a arbitragem aqui no nosso país mais faz por aqui: estragar os jogos. Erram a favor e contra todas as equipes, mas existem alguns erros que só ficam com duas opções: ou o erro foi por má fé ou eles são ruins de verdade.

O meu amigo e ex-árbitro Sálvio Spinola Fagundes Filho disse que Wilton Pereira Sampaio não teve coragem de dar o pênalti contra o Corinthians. Isso no futebol se chama "pipocar". Árbitro pipoqueiro não pode comandar jogos importantes.

Porém, nenhuma das duas equipes merecia perder pelo esforço que fizeram para virarem o jogo o tempo todo. O empate contemplou a entrega dos jogadores e o poder de reação das equipes.

Por tudo isso que falei, um árbitro como Wilton Pereira Sampaio não tem o direito de estragar um lindo espetáculo.

Quando a comissão de arbitragem agirá com rigor de verdade, exigindo que os juízes, auxiliares e árbitros do VAR parem de estragar os jogos no Brasil?