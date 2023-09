O Corinthians soma cinco pontos a mais que o Santos, que abre a zona do rebaixamento do Brasileirão. O Timão disputa hoje (18), às 21h (de Brasília), o jogo atrasado contra o Grêmio, ainda pelo primeiro turno do Brasileiro, na Neo Química Arena.

A vitória é imprescindível, pois o Alvinegro da capital pode abrir oito pontos à frente em relação ao Z4, ficando assim em uma situação bem mais tranquila.

O Corinthians não faz uma grande partida desde que eliminou o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, quando reverteu o resultado negativo de 2 a 0, no Mineirão, e venceu no tempo regulamentar pelo mesmo placar em casa e ficou com a vaga ao ganhar nas cobranças de pênaltis.

Chegamos a um ponto que preciso destacar e deixar bem claro: o Corinthians, desde que foi eliminado no Campeonato Paulista, em casa, pelo Ituano, ganhou todas as disputas em mata-matas nos pênaltis: Remo, Atlético-MG (ambos pelas Copa do Brasil) e Estudiantes (Sul-Americana).

Avançou nestas fases eliminatórias graças ao fantástico goleiro Cássio, que, para mim, é o melhor da posição que eu vi jogar pelo Corinthians. Ele está segurando a onda nos últimos anos.

Alguém tem dúvida que, se não fosse o Cássio, o Corinthians já teria caído na Copa Sul-Americana e teria uns cinco pontos a menos no Campeonato Brasileiro?