A tradicional música de Neguinho da Beija Flor diz: "domingo eu vou ao Maracanã". Mas ao contrário do que cita a letra do cantor, desta vez foi para ver o São Paulo deitar no Flamengo na frente da enorme torcida rubro-negra.

O primeiro tempo já deu a entender o que iria acontecer nesse jogo: todas as jogadas mais perigosas foram criadas pelo time do Dorival Jr, que às vezes saía no toque, principalmente pelo lado esquerdo com o Caio Paulista, outras no contra-ataque, usando a intensidade do Lucas Moura, mas a maioria dos ataques era em bolas roubadas ou através de erros de passes da equipe da Gávea.

O São Paulo foi muito mais agressivo, organizado e intenso, e o tipo de jogada que resultou no gol do Calleri já havia acontecido em outra oportunidade.Uma vez, o Nestor bateu cruzado, com o Calleri e Wellington Rato chegando atrasado. A outra foi num cruzamento que o Calleri cometeu uma falta. Então veio a jogada com outro cruzamento do Nestor na segunda trave, com o Ayrton Lucas se jogando tentando cavar uma falta, e deixou o camisa 9 tricolor sozinho para cabecear. Essa jogada foi absurda e mostra esse péssimo hábito do jogador brasileiro que, na maioria das vezes, escolhe se jogar ao chão para tentar cavar uma falta, mas se isso acontece quando está dentro da área defendendo e largando o centroavante sozinho, passa de qualquer limite da falta de inteligência futebolística.