O grande risco de verdade para o Botafogo é deixar o campeonato se equilibrar, porque aí o Palmeiras é mais time. O Botafogo ainda tem sete pontos à frente, mas na 24ª rodada precisa voltar a vencer urgentemente e irá enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena, enquanto o Palmeiras jogará contra o Grêmio, em Porto Alegre.

Está faltando ao time carioca o mesmo ímpeto e a mesma agressividade que teve no espetacular primeiro turno que fez. Isso obviamente mexe muito com a confiança do time e com o psicológico dos jogadores, que começam a ficar intranquilos, ansiosos e impulsivos para fazer as escolhas nas jogadas.

De agora em diante, o maior desafio será suportar a pressão e a cobrança interna e externa, sabendo que tem um time muito experiente e super preparado mentalmente na cola. Mas acredito ainda que o Botafogo conseguirá se manter, mas não com toda a segurança que tinha antes.

O peso para um time que já chegou a ter 13 pontos à frente do segundo colocado - e que não ganha o Brasileiro desde 1995 - é bem grande. Ainda mais quando na sua cola tem uma equipe que em menos de três anos ganhou tudo aqui na América do Sul, sendo ainda o atual bicampeão paulista e brasileiro.

O Botafogo está num período muito delicado, não só pela falta de resultados e a aproximação do Palmeiras, mas pelo lado emocional. Enquanto o líder começa a se abalar e o segundo colocado se enche de confiança, a grande diferença está exatamente nos últimos anos das duas equipes.

O time do mágico Garrincha flerta com a Série B frequentemente, inclusive caindo e voltando. Só com a chegada da SAF, com John Textor, que voltou a ocupar um lugar de destaque. Mas isso só no Campeonato Brasileiro, porque no Carioca manteve a sequência ruim dos outros anos, sem se classificar para as finais. E, de quebra, foi eliminado dos outros torneios que disputou.