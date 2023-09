Confesso que em Campinas demos uma furada nervosa em nossa dieta antes do jogo.

Então, depois da gentileza do Neto de ter me convidado ao vivo para participar do seu novo programa na Band, aceitei de cara.

Estava na Itália e só fiquei sabendo do convite pela internet. Achei bem legal da parte dele.

Portanto, no domingo à noite, estarei debatendo tudo o que aconteceu neste fim de semana sobre futebol pelo mundo fora.

Até lá, pois o meu voo já está a caminho da nossa linda Sampa.

Enquanto eu escrevia este texto, ouvia uma playlist que montei só com músicas da MPB dos anos 70. Passei por 'Táxi Lunar' (Geraldo Azevedo), cheguei à fantástica 'Carcará' (João do Vale e João Cândida da Silva), entrei em 'Espelho Cristalino' (Alceu Valença), deliciei 'Da Manga Rosa' (Ednaldo Leal) e viajei no 'Chão Giz' (Zé Ramalho), além da viagem incrível também com 'Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua' (Sérgio Sampaio ).