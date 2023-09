Quero focar no desabafo do jogador do Tottenham. Richarlison colocou para fora alguns problemas extracampo relacionados a dinheiro, dizendo que faz tudo certo e, quando tenta colocar em prática, dá tudo errado porque não está bem de cabeça.

Disse também que já "colocou para correr" as pessoas que só queriam saber do seu dinheiro e resolveu que irá procurar ajuda de uma profissional da saúde mental. Ele buscará uma (ou um) psicóloga (o) para auxiliá-lo para colocar as ideias em ordem. É importante também mergulhar para dentro de si para resolver problemas do passado.

É de extrema valia que ele se dispôs a ser ajudado. Mas por que um jogador precisa ir procurar ajuda fora da seleção brasileira ou do seu clube?

A seleção brasileira deveria ter um núcleo psicológico trabalhando junto com o restante do departamento médico para que tudo se inicie mais rápido. Sem contar que terapia não é só para quando temos problemas, e é sim um tratamento contínuo, assim como ir ao dentista duas ou três vezes ao ano.

Tratamento psicológico é a longo prazo, principalmente para atletas profissionais que são pressionados externamente e por eles mesmos a vencer o tempo todo.

O desgaste psicológico é muito mais prejudicial do que o físico para um competidor. Basta ver quantos atletas de ponta de diversas modalidades que pararam para cuidar da saúde mental.