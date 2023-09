A Espanha também venceu o Chipre por 6 a 0, chegando aos nove pontos. A Fúria jogou apenas quatro partidas, venceu três e perdeu uma, justamente para a surpreendente Escócia, líder do Grupo A (cinco partidas e cinco vitórias, ou seja, soma 15 pontos).

Dois times de cada grupo se classificam e o desenho não assusta a Fúria, porque a Noruega já fez cinco jogos, venceu dois, perdeu outros dois e empatou um.

A outra goleada da rodada ficou por conta da Bélgica (sem De Bruyne), que fez 5 a 0 na Estônia, com direito a dois gols do forte centroavante Romelu Lukaku, colocando a seleção belga na liderança do Grupo F, junto com a Áustria, com 13 pontos em cinco jogos cada (quatro vitórias e um empate).

Este grupo está tranquilo para essas duas seleções neste momento, pois a terceira colocada é a Suécia, que também jogou cinco jogos, vencendo dois e perdendo três. Inclusive, foi atropelada pela Áustria, em casa, na Friends Arena, em Estocolmo, por 3 a 1.

Já a Itália está em um grupo complicado e precisava vencer de qualquer maneira a Ucrânia, em Milão. Conseguiu fazer 2 a 1, com dois gols do ex-ascolano Davide Frattesi, colocando a Azzurra no olho do furacão.

Neste Grupo C, a situação agora é apertada para três seleções, pois a Inglaterra está em primeiro, com 13 pontos (quatro vitórias e um empate). Já Itália, Ucrânia e Macedônia do Norte estão com sete pontos, mas a Squadra Azzurra está em vantagem porque tem um jogo a menos que os concorrentes — os tetracampeões mundiais somam duas vitórias, uma derrota e um empate.