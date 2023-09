Com 17 anos, foi fundamental para o primeiro título mundial do Brasil, em 1958, e foi ganhando, ao logo dos anos, a alcunha de Rei do Futebol.

Tudo o que Pelé fez no futebol está na memória do mundo, menos em parte da imprensa brasileira "Neymarzete", que se delicia e se arrepia com dois gols de Neymar sobre a "fortíssima" Bolívia, pelas "dificílimas" Eliminatórias Sul-Americanas.

Para a Fifa, Neymar virou o maior artilheiro da história da seleção brasileira em jogos oficiais, ultrapassando Pelé (79 gols de Neymar ante 77 do Rei do Futebol). Essa parte da imprensa "Neymarzete" fez um Carnaval, como se tivesse sido ele que marcou o gol contra a Itália, na decisão de 1970.

Neymar é um ótimo jogador, mas é muito menos do que poderia ter sido e também muito menos do que parte da imprensa "Neymarzete" fala, inventa e sonha sobre ele.

O Neymar Jr é o "gatinho" da fábula do futebol que estou contando, porque de todos os gols que fez, nenhum deu um título à seleção brasileira principal, nem de Copa América e muito menos em Copas do Mundo — só balançou a rede na vitória por 3 a 0 sobre a Espanha, pela decisão da Copa das Confederações de 2013, aqui no nosso país.

Enquanto Pelé fazia seus gols em finais, Neymar faz seus gols na Bolívia, Venezuela, Equador, Chile, Colômbia, Peru e Uruguai, visto que contra a Argentina também são raríssimos.