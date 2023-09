Casagrande é homenageado por torcedores do Ascoli com bandeirão Imagem: Divulgação

Não é fácil se colocar no lugar do outro em situação alguma. Mas é para poucos conseguir perceber a verdadeira emoção através de um relato autêntico para demonstrar o que estou sentindo nestes últimos dias.

O Paulinho, botafoguense, é apaixonado pela boa música, um cara rico culturalmente, um homem negro que coloca a cara para bater. Ele é um antirracista ativista, que consegue ler e receber a emoção das palavras e devolvê-las de uma forma tão carinhosa e afetuosa, como os fatos que relatei.

Ganhei meu dia, Paulinho.

Ler a sua mensagem é muito, mas muito mais importante do que ter sido bom ou não como jogador, do que ter feito ou não muitos gols, do que ter vencido muitos títulos ou não.

O troféu mais importante para o ser humano é o seu reconhecimento como pessoa através do seu caráter, da sua sensibilidade, da empatia e todas as coisas que saem do seu coração.