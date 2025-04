Zé Delivery, Fla e Zico fecham parceria com sócio-torcedor e cashback

Logo da marca na camisa também faz parte da comemoração que contará com cupom especial entre os minutos 19 e 81 da partida relembrando campeonato mundial do clube

Zé Delivery e Flamengo ampliaram recentemente sua parceria. Com o novo plano de sócio-torcedor do Flamengo, o Nação Sem Fronteiras, o time carioca e o Zé Delivery oferecem ainda mais benefícios aos sócios-torcedores, que já estão acostumados ao Cashback do Zé. E para celebrar a parceria, nesta quarta-feira no jogo entre Flamengo X Juventude às 21h30 no Maracanã válido pelo Brasileirão, os jogadores do rubro-negro irão ter na camisa o logo do Zé Delivery estampado na parte de trás, em cima dos nomes, além de um cupom histórico para todos os amantes do futebol que ainda não usam o app.

Para relembrar um ano especial do clube, o ano da conquista do mundial, o Zé irá disponibilizar cupons de desconto, no valor de R$19,81, válido entre os minutos 19 a 81 do jogo, exclusivamente para aqueles que nunca usaram o app, para fazerem seu primeiro pedido. Para completar, o Zico, ídolo do Flamengo - e do futebol em geral - não poderia ficar de fora dessa: um áudio dele para todos os torcedores divulgando esse momento e o benefício, vai circular pelas redes, mostrando que é tão bom que até quem não é flamenguista vai querer usar e não ficar de fora! A ação foi idealizada pela Agência GUT.