Brasileiros apostam mais e recorrem à Flashscore para inteligência de dados

Com o aumento do interesse do brasileiro por apostas esportivas, cresce também a busca por ferramentas confiáveis que ajudem a tomar decisões mais assertivas. Nesse cenário, a Flashscore se destaca como uma plataforma de inteligência para quem quer se basear em dados antes de apostar. O crescimento expressivo da empresa no Brasil nos últimos anos confirma essa tendência.

Brasileiros têm apostado mais Imagem: Cottonbro / Pexels

Atualmente, o Brasil é o primeiro país da empresa em termos de visualizações globais. Em território nacional, a companhia chegou à marca de 25 milhões de downloads no aplicativo, com mais de 7 milhões de usuários ativos por mês, 5 milhões de usuários registrados e mais de 31,3 bilhões de visualizações em 2024.

Chama atenção o fato de a organização ter registrado um aumento de 13,2% em usuários e 25% em downloads, sendo que essa taxa corresponde a cerca de 15% das transferências do aplicativo no mundo inteiro (175 milhões). Isso representa um recorde de crescimento desde o início das operações da companhia no Brasil, simbolizando essa busca por informação de qualidade do usuário brasileiro.