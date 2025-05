Sporting vence Benfica na decisão com participação de jogador brasileiro

Com mais de 200 jogos pelo Sporting, Matheus Reis continua a ser uma peça importante no plantel leonino, demonstrando consistência e compromisso com a equipe que, neste domingo, teve exibição sólida e decisiva. Os Leões mostraram porque mereceram este título. Pelo menos depois dos 10 minutos da prorrogação quando perdiam por 1 a 0 e conseguiram converter a penalidade e empatar o jogo, para depois consolidar a vitória por 3 a 1 na prorrogação. A equipe entrou com personalidade, manteve o controle do jogo e contou com a inspiração de seus craques para garantir a vitória na grande final.

O triunfo representa mais do que um troféu - é a afirmação de um grupo unido, de um projeto que continua a dar frutos e de uma massa adepta que nunca deixa de acreditar. O Sporting celebrou neste domingo mais um capítulo glorioso de sua história.