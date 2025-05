Reinaldo já havia avisado que iria comemorar contra o São Paulo

A "Lei do ex" é uma das que mais funciona no Brasil. E não foi diferente nesta noite no Morumbis. Muita gente se surpreendeu com a comemoração de Reinaldo ao marcar contra o São Paulo neste sábado. Entretanto, no início do ano, ele já havia alertado que comemoria contra o ex-clube e que, inclusive, acabava dando sorte ao enfrentar o Tricolor Paulista

" Eu dou um pouco de sorte e faço gol no São Paulo. Eu comemoro sim. Eu sou lateral e já é difícil de marcar e, agora, eu estou defendendo as cores do Mirassol", afirmou o jogador em uma entrevista para o meu canal Yara Fantoni no Youtube e ao Fala Aí na UOL TV.

Reinaldo comemora gol marcado pelo Mirassol contra o São Paulo, pelo Brasileirão Imagem: Fabio Giannelli/AGIF

O gol pelo Brasileirão contou com uma dancinha, vaias da torcida e depois ainda teve beijo na bandeira do São Paulo. Ao final da partida, o jogador explicou novamente como enxerga o ato e reafirmou o amor pelo Tricolor.



" Não é falta de respeito contra o São Paulo. É a minha forma de mostrar respeito à camisa que estou vestindo. E ali beijei a bandeira porque todos os torcedores sabem, e não nego para ninguém, o amor que tenho pelo São Paulo" disse.