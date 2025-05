Champions Feminina tem final de peso e investimento em tecnologia

Do outro lado, o Barcelona chega à quinta final consecutiva, buscando seu terceiro título. Atual campeão, o time Catalão é símbolo da excelência no futebol feminino. Sob o comando de Jonatan Giráldez, as blaugranas eliminaram o Chelsea com duas vitórias por 2 a 1, incluindo uma atuação dominante em Londres.

Comandadas pela fenomenal Aitana Bonmatí, eleita melhor jogadora do mundo em 2023, o Barça ainda conta com Caroline Graham Hansen, Salma Paralluelo e a presença imponente da zagueira Mapi León. O retorno de Alexia Putellas, bicampeã do Ballon d'Or, também emociona os torcedores. Ela busca mais um título para coroar sua recuperação após grave lesão.

Além de todos os ingredientes, esta será a primeira final da Champions feminina a contar com a tecnologia de impedimento semiautomático, reforçando o investimento da UEFA na modernização e na visibilidade da modalidade. Precisamos disso no Brasil para as mulheres desenvolverem cada vez mais o melhor futebol. Investimento desde a base!