Patrick marca primeiro gol pelo profissional no Galo e se emociona

O primeiro gol entre os profissionais a gente nunca esquece. Esse enredo foi encenado pelo jovem Patrick, de 20 anos, formado na base do Palmeiras, mas que agora veste Galo e fez bonito. E o gol na vitória sobre o Maringá teve dedicatória especial: "Esse gol foi para minha mãe", disse o volante ainda emocionado no fim da partida.



Não era só mais um jogo. Não era só mais um gol. Era dele. Do menino que vinha ganhando poucas chances e ficava no banco. Que esperou. Que entrou pela primeira vez como titular, talvez um prêmio por ter sido acionado no último clássico e ter se mostrado combativo em campo.

Patrick Silva marcou pela 1ª vez como profissional em Atlético-MG x Maringá, jogo da Copa do Brasil Imagem: Pedro Souza / Atlético

Agora, foi diferente. Cuca bancou. Deu a camisa no time titular. Patrick respondeu. Com gol. Com raça. Com lágrimas.



Foi bonito ver todos correndo para ele. O time inteiro comemorou junto. Jogadores sabem o peso que esse momento tem.

Patrick correu para o banco. Abraçou Cuca. Aquele abraço que não diz nada e diz tudo. Uma sensação de quem confiava que a hora iria chegar. E chegou.



E a mãe dele, seja em casa, no sofá, com certeza, gritou mais alto do que cada um dos 20 mil que estiveram presentes na Arena MRV