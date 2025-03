SAF não é sinônimo de sucesso

A transformação dos clubes brasileiros na Sociedade Anônima do Futebol (SAF) foi vista como uma solução definitiva para os problemas de gestão e competitividade. No papel, a promessa era de modernização, estabilidade financeira e tempos mais fortes. Na prática, nem sempre isso se traduz em sucesso dentro de campo. O Coritiba é um exemplo claro de que dinheiro e uma nova estrutura jurídica não é garantia de que tudo será um mar de rosas rapidamente.

Coritiba x Maringá Imagem: Geraldo Bubniak - AGB

Desde que virou SAF, no meio de 2023, o Coxa amarga um período de decepções. O rebaixamento no Brasileirão daquele ano foi o primeiro baque. Em 2024, as eliminações precoces na Copa do Brasil e no Campeonato Paranaense mostraram que uma nova fase ainda não havia engrenado. Na Série B, a expectativa era de brigar pelo acesso, mas o clube chegou perto de subir. E agora, em 2025, o roteiro se repete: nova eliminação nas quartas de final do Paranaense, novamente para o Maringá.