Paulo Henrique Ganso: um coração que faz a técnica no futebol pulsar

Há jogadores que transcendem o simples ato de jogar futebol. Eles são artistas, poetas da bola, capazes de transformar um lance comum em obra de arte. Paulo Henrique Ganso é um desses raros talentos. Sua visão de jogo, passes milimétricos e a capacidade de ditar o ritmo de uma partida são um verdadeiro deleite para os olhos de quem ama o futebol, incluindo os meus, ainda mais que ele parece destoar do ritmo dinâmico e físico e ainda consegue ser efetivo no seu estilo peculiar de atuar.

Ganso e o coração que pulsa Imagem: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

A notícia de que Ganso enfrenta um problema no coração é um lembrete cruel de que, por mais que pareçam sobre-humanos em campo, os jogadores também são vulneráveis. A inflamação no coração detectada no craque do Fluminense me faz refletir sobre a fragilidade da vida e a importância de cuidar do que verdadeiramente importa. Mas também me inspira a lembrar de outros exemplos de superação.

Washington, o "Coração Valente", é o exemplo perfeito. Diagnosticado com problemas cardíacos ainda em sua carreira, ele não apenas voltou aos gramados como se tornou um ídolo por onde passou, mostrando que força e determinação podem superar obstáculos que parecem intransponíveis. Hoje, sigo na torcida para que Ganso siga um caminho semelhante, enfrentando essa batalha com a mesma elegância e coragem que demonstra em campo.