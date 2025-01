Perrengue de Lucas Moura em mercado dos EUA foi por causa de pasta de dente

Imagina fazer compra em um supermercado e não conseguir pagar a conta? Situação chata, né? E se você for uma figura pública como Lucas Moura? Piorou!

Foi o que aconteceu com o jogador do São Paulo nos Estados Unidos. "O supermercado não aceitava Apple Pay. Ele, então, perguntou pra gente se poderíamos quebrar um galho. E eu, como fã dele, respondi que por ele quebraria uma árvore inteira", contou o torcedor Vítor Padilha, que pagou as compras de Lucas no débito.

A família de Vitor é de Maceió e estava de férias na cidade. "A gente tinha encontrado com ele no supermercado (antes do caixa). Na hora de pagar, ele perguntou se éramos brasileiros e se poderíamos ajudá-lo. Meu pai pagou e ele fez o pix na hora", contou Vitor.