A janela de contraste dos protagonistas do futebol brasileiro

O Alvinegro começa 2025 com a missão de reconstruir o time, agora em um contexto de maior austeridade.

O Palmeiras que tem o multicampeão Abel Ferreira, embora não tenha conquistado nenhum título nacional ou internacional o ano passado, adotou a "voracidade" e "investimento pesado" no mercado. O Verdão não poupou esforços para reforçar o elenco e manter-se no topo. Muita ambição alviverde no início da temporada.

Para integrar o time do português, Paulinho, atacante ex- Atlético-MG, foi contratado por 18 milhões de euros, a maior aquisição da janela. Facundo Torres, atacante uruguaio, também chega para fortalecer o setor ofensivo. O clube ainda busca um volante, com nomes como Andreas Pereira e Jorginho (Arsenal). Quem deixou o clube foi Dudu. O ídolo da torcida partiu para o Cruzeiro e ainda está envolvido em uma série de polêmicas com a presidente Leila Pereira. Gabriel Menino e Patrick Silva foram negociados com o Atlético, enquanto Lázaro retornou ao Almería, após empréstimo.

A política agressiva de contratações reflete o objetivo do Palmeiras de se consolidar como a principal força do futebol brasileiro.

Campeão Brasileiro e da Libertadores em 2024, o Botafogo rodeia as palavras "incógnita" e "reconstrução necessária". O Glorioso inicia 2025 com muitos desafios. O clube perdeu peças importantes e ainda precisa definir o elenco e o novo comandante, já que Artur Jorge foi embora para as arábias...precisamente para o Al-Rayyan, do Catar.

Até o momento, nenhuma contratação foi confirmada. Entre os nomes especulados estão Bitello, Miguel Almirón e Iker Muniain. Já o desmanche incluiu jogadores como Gatito Fernández, Adryelson, Rafael, Eduardo e Thiago Almada, um dos destaques do time, com riscos ainda para Igor Jesus e Tiquinho Soares deixarem o posto de camisa 9 vazio. A saída do destaque Luís Henrique, que tem propostas do exterior, é outro fator que preocupa. Com tantas mudanças, o Botafogo precisa agir rapidamente para manter a competitividade em 2025.