Campeão da Libertadores na arquibancada do futebol de várzea

Poderiam ser aqueles últimos dias "off" do futebol, mas quem ama a bola não dá conta. Ainda mais quando é pra matar a saudade do futebol raiz da várzea. Campeão da Libertadores com o Botafogo, o lateral-direito Vitinho foi acompanhar o jogo entre São Bernardo e Tupinense, pela final da Chave Belo Horizonte da Copa Itatiaia, no último domingo, em Belo Horizonte.

Natural de Cataguases, ele curte as férias em Minas Gerais enquanto a temporada ainda não começou para o elenco principal do Fogão. O jogador esteve na Arena Morro das Pedras, o lado do atacante do Alverva de Portugal,João Diogo, e assistiu a um gol olímpico de Pedrosa que garantiu o tetracampeonato da competição ao São Bernardo.

Revelado pelo Cruzeiro, Vitinho tem contrato com o Botafogo até o fim de 2029. O jogador já defendeu o Cercle Brugge, da Bélgica, e o Burnley da Inglaterra. No Sábado, o fogão estreou pelo Campeonato Carioca, com derrota por 2x1 para o Maricá , mas entrou em campo com elenco alternativo.