Novo e leve, Cruzeiro tem zoação de Dudu com Cássio e provocação a Gabigol

A brincadeira do ex-palmeirense fez referência a um gol feito pelo jogador contra Cássio, em um derby de 2016. No jogo válido pelo Campeonato Paulista, no Pacaembu, o Palmeiras venceu com um gol de cabeça do ex-camisa 7 do Verdão, que ainda fez uma comemoração provocativa. Ele pegou o boné de um repórter, fazendo uma alusão ao "chapéu" dado pelo Palmeiras em Corinthians e São Paulo para conseguir contratá-lo, em 2015.

Jogadores do Cruzeiro provocam Gabigol Imagem: Reprodução/Instagram/williamw02

Em outra foto publicada nos stories de William, havia a frase: "Quase deu, Gabi!", em que sete jogadores imitam a comemoração do ex-flamenguista e marcam uma lata de lixo com o nome do atacante. Lautaro Diaz e Lucas Romero parecem bem felizes no registro. A provocação aconteceu depois que a turma venceu o time de Gabi em rachão na Flórida.

Será que podemos dizer que, com os medalhões juntos, o futebol raiz das provocações saudáveis está de volta? Quem tem culhão sustenta o que quer falar fazer, não é mesmo? E dentro do time do Cruzeiro parece que audácia não falta!

Diz aí? Medalhões e futebol raiz serão o segredo do sucesso para 2025? O primeiro compromisso do time celeste do ano será contra o São Paulo, no dia 15 de janeiro. Já o segundo será o clássico mineiro contra o Atlético, no dia 18 do mesmo mês. Ah, e já que falamos de rivalidade , a rixa antiga a de Gabigol e Lyanco, zagueiro do Atlético, segue a flor da pele. Quem é o maior de Minas? Entretanto, isso é assunto para outra coluna.