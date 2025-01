Open de ostra, 35 dias de montagem: o casamento de Hulk na Paraíba

O bar foi assinado pela Moet Chandon. A decoração teve flores brancas e muito verde. O monograma do casal esteve presente em tapetes, ombrelones e na base de apoio do valet. A louça exclusiva foi desenhada por um artista de Mumbai, com referência à praia de Coqueirinho, destacando a exuberante natureza da Paraíba.

O lavabo teve peças e a elegância de Tania Bulhões.

"Estamos há mais de 15 dias na Paraíba, mas foram mais de 35 dias de montagem. Dentro desse evento, temos a experiência de luxo que reúne produtores do Brasil inteiro para viver todo o contexto do evento construído do zero. Cada região tem a sua peculiaridade. A gente fala de clima, de terreno, de solo", disse Jaeder Barreto, responsável por toda a capacitação de logística, processo e preparação do casamento do jogador.

O buffet escolhido foi o Blu'nelle e, na chegada para a cerimônia, os convidados se depararam com uma estação de frutas e espumantes para que pudessem se refrescar. "Olha que interessante, a salada de fruta está sendo servida em uma quenga de coco", disse Theo Alves na rede Central da Noiva, que também participou da produção do casamento. Teve até sorvete que caiu bem no calor da Paraíba.

A noiva Camila entrou na cerimônia sob o som da música Ocean, na voz de Hana Pickler. E os fãs puderam registrar o momento da praia e nas varandas dos prédios da redondeza. David Brazil, convidado do casal, inclusive prometeu roubar salgadinhos e docinhos para a turma.

Na lista de famosos presentes, o ex-jogador e ídolo do atlético Diego Tardelli, a cúpula do Galo, Tirulipa, empresários e diversos influenciadores.