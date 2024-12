Estádio do Pacaembu terá hotel com 5 restaurantes, spa e piscina exclusiva

Reinaugurado após uma obra iniciada em 2021, o novo Pacaembu não será apenas palco de jogos de futebol.

O estádio, rebatizado de "Mercado Livre Arena", terá uma megaestrutura com itens que fogem do que é visto ao redor das quatro linhas.

Um hotel, previsto para funcionar no fim de 2025, é exemplo disso. O edifício está sendo erguido no local onde ficava o tradicional "tobogã", uma das arquibancadas atrás do gol. Rafael de Carvalho, diretor da Allegra Pacaembu, explicou a novidade.