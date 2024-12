A vingança de Vini Jr., que nunca se calou diante das atrocidades

Ah, mas estamos falando de bola, de futebol! É desempenho em campo. Justamente por isso a escolha da Bola de Ouro foi tão injusta, pois acredito que o externo atrapalhou bastante para que ele tivesse o trabalho no gramado premiado e exaltado.

Poucos até agora, inclusive, foram os veículos europeus que deram destaque pra conquista do atacante. O triunfo de Vini é do brasileiro que sabe que sempre será sofrido e que terá que superar muitas barreiras se quiser ganhar.

Vini atropelou o volante do Manchester City entre os jogadores e na votação popular no The Best, enquanto o espanhol venceu entre os jornalistas e treinadores.

Vale lembrar que, na maioria das vezes, os vencedores dos prêmios da Bola de Ouro e do The Best coincidem, mas, este ano, assim como foi com Romário, em 1994, com Ronaldo, em 1996, e com Ronaldinho, em 2004, as escolhas foram diferentes.

E quem sabe ano que vem a premiação da France Football não repense a escolha, assim como aconteceu com Ronaldo em 97 e Ronaldinho em 2005? Em 96, Ronaldo só leva o The Best e, em 97, leva os dois.

O mesmo ocorreu com Ronaldinho. Em 2004, veio apenas o Melhor do Mundo, mas, em 2005, a Bola de Ouro também foi pra casa dele. É sobre seguir em frente Vini! É mostrar que com respeito e justiça podemos conquistar o mundo quantas vezes for preciso!