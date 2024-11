Fotógrafo ferido em final é transferido de hospital e amigos fazem vaquinha

Mais cedo, um delegado, um investigador e um escrivão foram ao Hospital Maria Amélia Lins para colher depoimento. A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito para apurar o caso.

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, e o médico Otaviano de Oliveira Jr., que trabalha no Galo, também estiveram no local para prestar solidariedade.

O fotojornalista não possui previsão de alta. Ele teve fratura exposta em três dedos, ligamentos rompidos e um corte na sola do pé, e passou por cirurgia ainda no último domingo (10), logo após ser ferido durante o jogo entre Atlético-MG e Flamengo, na Arena MRV.

Bombas arremessadas na final

Nuremberg foi atingido enquanto exercia sua profissão. Atleticanos lançaram bombas no campo depois do gol marcado pelo Flamengo, na reta final da partida, e as explosões afetaram profissionais que estavam na beira do gramado.

A FMF (Federação Mineira de Futebol) emitiu nota de repúdio aos atos de violência no estádio e expressou solidariedade ao fotógrafo ferido. "Desejamos boa recuperação ao profissional e a todas as pessoas que sofreram qualquer tipo de violência no estádio", escreveu a federação.