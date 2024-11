Fotógrafo ferido tem fraturas expostas e é operado: 'Sem previsão de alta'

Nuremberg foi atingido enquanto exercia sua profissão. Atleticanos arremessaram bombas depois do gol marcado pelo Flamengo, na reta final da partida, e as explosões afetaram profissionais que estavam na beira do gramado.

A FMF (Federação Mineira de Futebol) emitiu nota de repúdio aos atos de violência no estádio e expressou solidariedade ao fotógrafo ferido. "Desejamos boa recuperação ao profissional e a todas as pessoas que sofreram qualquer tipo de violência no estádio", escreveu a federação.

O Atlético-MG também lamentou o ocorrido e ofereceu assistência completa para a recuperação de Nuremberg. O clube ainda afirmou que continuará colaborando com as autoridades para identificar os culpados.