Torcedor que levou cabeça de porco pretende se entregar: 'Não me arrependo'

"É como se tivesse jogado de um lado da Paulista para o outro. Pensei que alguém acharia e que tiraria uma onda lá. Muito tempo que não ganhamos dos caras. Eu bebi umas cervejas, whisky e aí a coragem veio. Fui 'quebrar o litro' (fazer xixi) e resolvi jogar. É um clássico que damos valor", disse.

Ainda segundo Rafael, não teria sido combinado com ninguém para pegar cabeça do outro lado, e ele se sentiu surpreso quando viu a parte do animal no campo. "Eu pensei até que a cabeça se quebraria com o arremesso. Quando vi no campo, achei que era um garrafa, pois estavam arremessando garrafas ali. Só depois que percebi o porco. Quando peguei meu celular, foi que vi a proporção de tudo que tinha acontecido", explicou.

O torcedor alega que ficou no estádio até ao final da partida e saiu assim que o jogo acabou, com receio de represálias. "Eu não vou mentir. Quando vi a dimensão, fui para casa pegar uma roupa e meu colega já me levou para o interior", revelou Rafael.

O torcedor revelou que a Polícia Civil esteve em sua casa nesta terça-feira (5) e que eles estariam negociando para ele se entregar. "Eu vou me apresentar. Estou com medo de ficar muito tempo sem ir ao estádio. Na semana vou aparecer! Preciso negociar, pois querem que fique 6 meses sem ir lá na Arena", afirmou.

Rafael estaria contando com o suporte de três advogados e todas as tratativas estão sendo feitas com os representantes do torcedor. "Esse ano não perdi nenhum jogo. Eu não me arrependo! Eu ainda tentei escrever 'sem Mundial' no porco! Acho que dá pra ver", detalhou.

Ele também reforça que em nenhum momento pensou em apagar as postagens que fez nas redes sociais e viralizaram. "Não me passou isso hora nenhuma. Ia ser muito humilhante", ressaltou.