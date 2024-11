Gol e melhor momento! Yuri Alberto quer desfrutar boa fase no Corinthians

O camisa 9 marcou o segundo gol do Corinthians no derby e chegou ao 25º gol na temporada, sendo o artilheiro do time em 2024. Ele também já havia aparecido bem no primeiro tempo em vários lances, fazendo com que Weverton e a defesa do verdão trabalhassem bastante. Até uma cabeça de porco apareceu na frente do atacante. " Pensei que era uma almofada! Quase machuquei o pé, mas vamos lá", disse o jogador

Aos 23 anos, Yuri engatou sequência positiva nas últimas partidas. Na eliminação na Copa Sul- Americana, na quinta-feira passada na Argentina, marcou o dele e fez uma bela atuação. Um cara que nunca ví se vitimizar e , pelo contrário, a todo momento aproveita pra exaltar o apoio recebe da família ."Minha família tem me dado todo esse suporte, quando me batem também batem em todos meus familiares e nas pessoas que gostam de mim. Acho que isso é normal, é o papel da torcida, muitas vezes eles pegam muito pesado. Temos de saber reconhecer, se posicionar depois.", explicou o jogador depois da classificação em cima do Fortaleza na Sula, quando foi mais uma vez elogiado.

Desfrute, Yuri Aberto! O futebol tem dessas coisas. De burro você não tem nada. Pelo contrário, tem respondido com números, que, no mundo do futebol, é o que conta. Nesta segunda-feira, além de ajudar o Corinthians a se afastar do rebaixamento ainda deu uma brecada no rival. Isso é ser inteligente!