Pai coloca nome de Vegetti na filha e cria 'briga' em casa: 'Dormi no sofá'

"Sempre quis um filho com nome de jogador do Vasco! Ela sabia que eu queria. No fundo, acho que ficou mais brava porque o nome da minha filha ficou com dois L. Eu fiquei tão preocupado em colocar o Vegetti que não reparei", afirmou.

No caso dos outros filhos, o desejo de Leonardo era colocar o nome de Edmundo, outro ídolo do Vasco. "Estou muito feliz. A Karol casou comigo sabendo do meu amor pelo Vasco. São quatro anos de casamento. Vai dar certo", enfatizou.

No momento em que falava comigo, Leo preparava o sofá para passar a noite na sala, pois a esposa não permitiu que ele dormisse no quarto.

"Ela ainda está sem falar comigo, estou respeitando o momento dela. Mas minha sogra está aqui e está acalmando tudo! Vai passar! E só tem uma pessoa para salvar isso: o pirata", brincou.

Para Leonardo, o atacante do Vasco é exemplo de determinação, luta e garra. Um pouco de como ele também se enxerga.

"Falo pra todo mundo aqui em casa, o Vegetti sou eu. Um cara que joga com febre, machucado, cara que corre o campo inteiro, chama o time todo e conversa. Me identifico muito com ele."