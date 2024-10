Diego Tardelli de volta no Mineiro? Ele não cravou aposentadoria

Pra ele, o camisa 49 foi um dos melhores parceiros que já teve no campo, juntamente com todo o quarteto fantástico daquela época, formado também por ele, Bernard e Jô. Quando perguntado se Hulk caberia naquele time, a reposta foi: "Demais. Mas acredito que que caberia mais no atual", enfatizou. Concordam, atleticanos?

No ultimo final de semana, inclusive, ele foi alcançado pelo camisa 7 na artilharia do século XXI no clube. Com o gol marcado diante do Palmeiras pelo Brasileiro, Hulk chegou ao gol de numero 112 em 212 jogos. O super-herói Diego Tardelli havia marcado 112 em 230 partidas com a camisa atleticana. "Eu não me apego a números, mas se estão falando é porque eu fui importante e fiz história pelo Atlético. Mas eu torço para que o Hulk me ultrapasse, e isso está bem próximo. Ele é meu grande amigo", revelou.

Quando perguntado se tem algum time que gostaria de jogar e que acabou não atuando, ele falou sobre o Corinthians e a respeito da admiração que tem pela relação do clube com a torcida: "Acredito que [faltou] o Corinthians pela torcida! Ela inflama e é mais parecida com a do Atlético! Isso não tem igual", explicou.

Glória e momentos difíceis

Antes de jogar no Atlético, Diego já havia levantados canecos de títulos importantes como o da Libertadores atuando pelo São Paulo ao lado de Luizão e Amoroso, chegando a fazer gol na final diante do Athlético Paranaense. Entretanto, o jogador acredita que na ocasião ainda era muito jovem e não estava lapidado o suficiente. " Eu faço gol na final, mas no elenco tinham outros protagonistas, tanto que eu acabo sendo afastado depois e não disputo o Mundial. Foi o momento mais difícil da minha carreira. Eu ainda era um menino", desabafou.