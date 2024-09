Deyverson neles! O Sr. Libertadores está de volta!

Quando ele entrou, gravei um vídeo dizendo que só queria que ele fosse decisivo como foi com o Palmeiras contra o Flamengo na final da Libertadores de 2021. No segundo tempo, ele marcou duas vezes e classificou o Atlético. Um cara predestinado! Simples e do jeito único dele. Bem doido, bem Galo Doido.

Ele, que apesar de já ter balançado a rede com a camisa do alvinegro, ainda devia. O atleta mesmo se cobrava. Agora, ganhou o protagonismo e a confiança, e é isso que se espera de um jogador experiente como ele, com a Libertadores recentemente tatuada na pele pelo Palmeiras. Deyverson é irreverente, gente como a gente! Se solta em campo quando está feliz e nas entrevistas. Ele está dando a volta por cima e aproveitando a confiança que o Atlético depositou na contratação.

O time do Galo brilhou em campo. As interceptações, as roubadas de bola: tudo deu certo! Battaglia acertou um lindo e potente chute na trave. Um único erro? Sim! O pênalti perdido por Hulk, que deixou o torcedor aflito, mas que, ao final, só colaborou para o enredo do jogo de raça e para a mística do alvinegro, de que se não for sofrido, não é Galo.