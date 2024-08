Não sabemos quando é a última vez! Morre Izquierdo, zagueiro do Nacional

Mais cedo, inclusive, Calleri, Rafinha e Michel Araujo, jogadores do São Paulo, estiveram no hospital. A família de Izquierdo também já estava na capital paulista acompanhando o atleta. Que Deus ampare a família! A vida é muitas vezes cruel e difícil de entender. E você já pensou sobre a loucura da última vez? A gente nunca sabe.

No boletim médico, o hospital informou sobre uma morte encefálica. Há dez anos, Isquierdo já teria sido diagnosticado com um a arritmia, quando atuava pelo Cerro, do Uruguai. A informação foi dada na última segunda-feira pelo secretário nacional de Esporte do país, Sebastián Bauzá.

O futebol que nos dá tantas alegrias hoje chora. A lágrima cai ao se despedir de um jogador no melhor momento da carreira, mas, acima de tudo, por dar adeus a um ser humano cheio de sonhos e que tinha uma família que implorava pela volta do pai. O minuto 39 no Morumbis ficará pra sempre marcado. Assim como ficou o 14 do ano de 2004, quando Serginho, jogador do São Caetano, desabou após passar mal no mesmo gramado. Ele também tinha arritmia, diagnosticada meses antes. Coincidências da vida que deixam traumas! Que Deus conforte a família!

Em solidariedade, o Campeonato Uruguaio está paralisado e não há previsão para o retorno dos jogos. E os atletas do SPFC? Será que possuem psicológico para jogar nesta quarta-feira pela Copa do Brasil? Calleri foi gigante! Vários jogadores já se manifestaram nas redes. Será que é necessário e saudável que os profissionais que viveram aquele momento 39 entrem tão prontamente no mesmo gramado? Que haja sensibilidade e muito carinho nesse momento! A vida vai muito além das quatro linhas!